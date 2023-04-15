نيويورك 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية اليوم السبت.ودعا غوتيريس في بيان منسوب للمتحدث باسمه قادة الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.ونقل البيان عن غوتيريس أن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف آثارا كارثية على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان، داعيا الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة الى المسار الانتقالي.وبحسب البيان يتواصل الأمين العام مع قادة المنطقة مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن.// انتهى //21:40ت م0126