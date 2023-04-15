القاهرة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واستوج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم (2022 - 2023) بعد فوزه على فريق سبورتنج بنتيجة (32 - 22) في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة 6 أكتوبر الدولية.وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد تخطيه عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي بنتيجة (27 -25)، بينما وصل سبورتنج إلى هذا الدور بعد الفوز على سموحة بنتيجة (25 - 22).يذكر أن الزمالك كان قد حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على سموحة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة (34 - 26).// انتهى //22:02ت م0128