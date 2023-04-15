الدمام 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة ومنها "رأس الخير " بالمنطقة الشرقية؛ لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.ونوّه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية إلى أن إطلاق سمو ولي العهد لهذه المناطق سوف يسهم في إيجاد بيئة تنافسية لتكون المملكة منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي، كما سيكون لها بالغ الأثر في تنمية المنطقة الشرقية وتوفير العديد من فرص العمل، وتحقيق تنمية مستدامة تجعل من المملكة وجهةً رياديةً عالميةً في مختلف القطاعات، وستعزز من توطين الصناعة، ونقل التقنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.ودعا سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //22:14ت م0131