مكة المكرمة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن تكون في جاهزية دائمة بتقديم أرقى الخدمات النسائية وأجودها لزائرات المسجد الحرام، خلال هذا الشهر المبارك، من تطهير وتعقيم وتطييب ونظافة، بالإضافة إلى تزويد المصليات بماء زمزم المبارك بشكلٍ مستمرٍ حتى تزدان المصليات النسائية المخصصة للمعتكفات بأجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.كما سخرت الوكالات طاقاتها البشرية والتقنية لاستقبال المعتكفات وفق خطة عمل معدة بعناية بدءًا من التسجيل الإلكتروني وتسليم التصاريح الإلكترونية لتيسير عملية الدخول والخروج من و إلى المسجد الحرام مع وجود شاشات توعوية عن فضل الاعتكاف وحدوده وأحكامه خلال الشهر الفضيل مع تزويدهن بباركودات خاصة بالإصدارات الدينية والأدعية وصفة العمرة بعدة لغات، كما يتم تأمين سفر الإفطار والسحور للمعتكفات بالمصليات مع تواجد الموظفات المؤهلات للتوجيه الديني والإرشاد المكاني، بالإضافة إلى عيادة طبية متكاملة بكامل كادرها الطبي للمحافظة على صحة وسلامة الجميع على مدار 24 ساعة.// انتهى //22:21ت م0133