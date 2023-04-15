الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن إطلاق المسابقة المحلية لكتابة الحديث النبوي الشريف؛ بهدف الحفاظ على قيم وأساليب الفن العربي الإسلامي الأصيل عن طريق تشجيع خطاطي الجيل المعاصر والأجيال المقبلة على دخول مجاله الثري, وذلك ضمن فعاليات ملتقى خط الوحيين الشريفين الذي تنظمه حاليًا الدارة.وأشارت الدارة إلى أنه يمكن لكل من يستطيع كتابة الخط العربي المشاركة في هذه المسابقة من السعوديين والمقيمين داخل المملكة، حيث يحق للمتسابق أن يشارك بنوعين من أنواع الخطوط المعتمدة في المسابقة، وهي جلي الثلث، والثلث، والنسخ، والديواني، والتركيب الحر، ويقوم بكتابة نصوص مقترحة من السنة النبوية المطهرة، وفق ضوابط معينة تشمل الأدوات المستخدمة من ورق، وحبر، وأقلام.وأوضحت أنه سيجري تقييم الأعمال المقدمة للمسابقة حسب الأسس المتعارف عليها في الخط العربي التقليدي، ولن تقبل الأعمال التي لا تلتزم بالطرق التقليدية المتعارف عليها، كما أكدت أنه سيتم استبعاد اللوحات التي تحتوي على أخطاء إملائية في أكثر من موضع، لا سيما فيما هو متعلق بالحرف.وحددت الدارة تاريخ 25 رمضان 1444هـ موعدًا لاستقبال الأعمال المشاركة في المسابقة، فيما سيكون آخر موعد لتسليم اللوحات في 20 ذو القعدة 1444هـ، وسيجري إعلان النتائج في 29 ذو القعدة 1444هـ.// انتهى //22:25ت م0134