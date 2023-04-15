المدينة المنورة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض والمتاحف، عن إحصائياتها خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان المبارك, وبلغ عددٌ الزوار لمعرض عمارة المسجد النبوي 20500 زائر، و 28 وفداً من كبار الشخصيات، إضافةً إلى 5 تغطيات إعلامية للمعرض.وبلغ عددٌ الزوار لمعرض السنة النبوية 4017 زائراً، فيما بلغ عددٌ الوفود الزائرة للمعرض 19 وفداً، كما بلغ عددٌ زائري معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي 4276 زائراً، و26 وفداً زائراً للمعرض.// انتهى //22:28ت م0135