الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسنظمت المديرية العامة للسجون معرضًا تعريفيًا بخدمة "فرجت" في مدينة الرياض، بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بالخدمة، وتوضيح آلية السداد عن المستفيدين والتأكد من فواتيرهم بيسر وموثوقية وأمان.يذكر أن خدمة فرجت أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، بالتعاون مع وزارة العدل لسداد فواتير المستفيدين من خلال منصتي “أبشر أفراد “ و“إحسان“.// انتهى //22:46ت م0138