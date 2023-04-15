باريس 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسأعربت فرنسا عن قلقها الشديد حيال الوضع في السودان، داعية إلى بذل كل ما في الإمكان لوقف الاشتباكات الجارية منذ صباح السبت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.ورأت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن وحدها العودة إلى عملية سياسية تجمع كل الأطراف وتقود إلى تعيين حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة، يمكنها إيجاد تسوية دائمة لهذه الأزمة.وأكد البيان أن فرنسا جاهزة مع شركاء السودان الآخرين لتسهيل خروج من الأزمة والتشجيع على حل سياسي.// انتهى //22:53ت م0139