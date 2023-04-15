القاهرة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الجارية في السودان، والتأكيد على حرص الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.// انتهى //23:22ت م0144