الرياض 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسرصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (192) مخالفة خلال (6499) زيارة نفذتها في شهر مارس من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.وأوضحت الهيئة أنها نفذّت (3541) زيارة لمنشآت غذائية، و(568) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(2358) زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي, مشيرة إلى أنها أغلقت (24) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، كما جرى إيقاف (2) خطوط إنتاج، وإتلاف (24.055) كجم.ونفّذت الهيئة (1035) جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات, مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر مارس (44.139) إرسالية، وتم رفض (376) إرسالية.ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق"طمني".// انتهى //23:27ت م0145