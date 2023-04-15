مكة المكرمة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسوجَّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين و رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج والمعتمرين جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحج والعمرة بإجراء دراسة لرصد وتسجيل الملاحظات الميدانية، وتقييم خدمة نقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام.وقال عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور عدنان الشهراني:" إن الفريق البحثي يعمل خلال شهر رمضان المبارك على قياس أزمنة الانتقال لنحو 650 حافلة على المسارات الأربعة خلال فترة التشغيل؛ بتسجيل قراءات لزمن انتقال الحافلة من المحطة إلى نهاية المسار، ونسبة عدد الركاب إلى الطاقة التشغيلية لكل حافلة، والزمن المستغرق من صعود أول راكب حتى تحرك الحافلة".وأضاف أن الفريق البحثي كذلك يعمل على قياس الزمن المستغرق من تحرك الحافلة ووقوف الحافلة التالية في منطقة التحميل، ورصد نسبة الحافلات المتواجدة في المحطة إلى الطاقة التشغيلية لها، وتواجد المرحلين ومشرفي التشغيل في المحطة، ومدى توفر الخدمات العامة في المحطة؛ مشيرًا إلى أن نتائج هذه البيانات التي جمعت من منظور علمي؛ سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة، بهدف التنبؤ بالملاحظات التي قد تواجه ضيوف الرحمن.وأكد الدكتور الشهراني أهمية دور المعهد في دراسة احتياجات ضيوف الرحمن، وجودة الخدمات المقدمة لهم في موسم العمرة والحج.// انتهى //23:59ت م0155