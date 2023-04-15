أديس أبابا 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسدعا الاتحاد الأفريقي الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار.وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان أنه تابع عن كثب وقلق شديد التطورات في جمهورية السودان وحث الأطراف السياسية والعسكرية على إيجاد حل سياسي منصف للأزمة بهذا البلد.وأشار البيان إلى أنه اليوم وبعد أن خرجت الأمور عن السيطرة يوجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي نداءً عاجلاً لكافة الأطراف من أجل الوقف الفوري لأعمال العنف.وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي على توحيد جهوده لحمل الأطراف على وقف الاشتباكات العسكرية بشكل فوري، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة ترضي جميع الأطراف.// انتهى //00:08ت م0001