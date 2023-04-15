جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واستعادل فريق الأهلي أمام نظيره فريق الفيصلي في المباراة المؤجلة التي جمعتهما مساء أمس من الجولة الـ 26 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.وسجل هدفي فريق الأهلي اللاعب رياض بودبوز عند الدقيقتين " 44 ، 82" من ركلتي جزاء، بينما استطاع الفيصلي من تقليص النتيجة عن طريق اللاعب مسعود جوما في الدقيقة "83" ، فيما أحرز هدف التعادل اللاعب إسماعيل أحمد عند الدقيقة "87" .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي النقطي لـ59 في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد فريق الفيصلي النقطي لـ44 بالمركز الخامس .// انتهى //00:27ت م0004