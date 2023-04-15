جدة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسنجح فريق طبي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز مكون من استشاري جراحة العيون الدكتور محمود شويل، واستشاري جراحة التجميل الدكتور هتان الجعلي؛ في إجراء عملية فريدة من نوعها لإعادة الإحساس في القرنية لطفلة تعاني من خدوش وتقرحات متكررة في القرنية بسبب انعدام الإحساس.وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء؛ حيث تمت زراعة القرنية مع زراعة الخلايا الجذعية في مقدمة العين بنجاح لطفلة ولدت بعتامة خلْقية في إحدى عينيها.وتُعد هذه العملية أول عملية لزراعة الخلايا الجذعية في ‫مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.// انتهى //00:40ت م0005