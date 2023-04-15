أبوظبي 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واستلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.واستعرض الجانبان السبل الكفيلة بوقف التصعيد الجاري والعمل من أجل صون أمن واستقرار السودان وشعبه.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تقود إلى وقف التصعيد في السودان ، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية ، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل أن ينعم الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.// انتهى //00:41ت م0006