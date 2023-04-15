الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واساعتمد الاتحاد الدولي للمبارزة المملكة العربية السعودية كبلد مستضيف لأكبر بطولة للمبارزة في العالم "بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024"، حيث اختتمت في مدينة بلوفديف البلغارية مراسم تسليم العلم معلنةً بذلك استضافة المملكة للبطولة العام القادم بعد دولة بلغاريا.وتأتي هذه الاستضافة بعد أن صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة نوفمبر الماضي لاختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 400 شخص يمثلون الجهاز الإداري والفني من حكام ومدربين ولجان عاملة.ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد بن محمد الصبان التهنئة للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة بشكل عام الذي ينعكس على تطور مستوى الألعاب المختلفة والأولمبية في المملكة.كما ثمن رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الجهد والاهتمام الكبيرين الذي حظي به الاتحاد من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لاستضافة الأحداث الرياضية والعالمية الكبرى.// انتهى //00:50ت م0009