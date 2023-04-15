لندن 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأدانت المملكة المتحدة اليوم وبشدة أعمال العنف المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدنا أخرى.ودعت المملكة المتحدة في بيان نشر اليوم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية، وذلك لتهدئة التوترات ومنع المزيد من إراقة الدماء، إذ من الممكن تحقيق السلام طويل الأمد من خلال مناقشة مفتوحة وصادقة وعملية.وأعربت المملكة المتحدة عن تضامنها مع شعب السودان في مطالبه بمستقبل سلمي وديمقراطي.// انتهى //01:26ت م0011