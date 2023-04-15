هانوي 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسبحث الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج في العاصمة هانوي اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعزيز الشراكة بين البلدين.وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن بلينكن سلط الضوء على المسار الإيجابي للشراكة بين الولايات المتحدة وفيتنام، بما في ذلك مشاركة فيتنام في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والتعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.وجدد بلينكن التأكيد على رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيادة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.// انتهى //01:33ت م0012