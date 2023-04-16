جدة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوصل فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ، اليوم إلى جدة، لاداء مناسك العمرة.وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.// انتهى //04:22ت م0021