نجران 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بنجران مواعيد العمل لخدمات الاشتراكات و التصاديق، في مقر الغرفة الرئيسي بالمنطقة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وأوضحت الغرفة أن استقبال المراجعين ،سيكون خلال الإجازة في شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ، و من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً طوال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بنجران.وأشارت الغرفة إلى أن خدماتها ستكون متاحة على مدار الساعة من خلال البوابة الالكترونية عبر الرابط التالي : http: // eservices.najcci.org.sa .// انتهى //08:39ت م0025