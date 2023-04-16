القدس المحتلة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي أكد فيها أن القدس بمقدساتها خط أحمر، وأنه سيتم هذا العام إحياء الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية داخل أروقة الأمم المتحدة لأول مرة ، وأن الرواية الفلسطينية هي الحقيقة الساطعة، لمواجهة كل الأكاذيب والروايات المزيفة التي تحاول تشويه التاريخ والحقائق.وركزت صحف فلسطين على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، واستمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في الخليل وبيت لحم، مما أسفر عن إصابة فلسطيني بجروح.وتناولت تأكيد البيان الختامي للاجتماع الوزاري التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها وإدانته للممارسات الإسرائيلية الغير شرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967م، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.وأشارت الصحف في تقاريرها إلى تكية سيدنا إبراهيم التي باتت إحدى منارات مدينة الخليل في الضفة الغربية ورمزها للتكافل، وقد تحولت التكية التي يعود تاريخها الى 1279م كبيت للفقراء وعابري السبيل، مشيرة أنها تنشط طوال العام وتوزع التكية الإبراهيمية يومياً 4 آلاف وجبة كاملة في شهر رمضان المبارك على أهالي مدينة الخليل.وتطرقت إلى بيان جامعة الدول العربية، الذي أعربت فيه عن عميق قلقها وانزعاجها إزاء الأحداث الدائرة حالياً في السودان، داعية إلى الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين، ووقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري.// انتهى //09:58ت م0027