الخرطوم 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، وفي "مروي" شماليِّ السودان.وعرجت على دعوة القوى المدنية السودانية أمس الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الاشتباكات.ونشرت صحف الأحد قلق المملكة العربية السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة، داعيةً المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة.وركزت على إدانة الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، بشدة اندلاع القتال في السودان.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إعلان تشاد أمس إغلاق حدودها مع السودان في ظل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.// انتهى//10:55ت م0029