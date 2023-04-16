القدس المحتلة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 24 فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن الاعتقالات تركزت في القدس، ومن بين المعتقلين ثلاثة أطفال أشقاء من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت تلك القوات بلدة حوسان غرب بيت لحم وداهمت عدة منازل.//انتهى//10:57ت م0030