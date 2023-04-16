القاهرة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العمل الحثيث والدؤوب في المشروعات القومية الجاري تنفيذها يهدف إلى زيادة فرص العمل والتنمية في البلاد.وأشارت إلى مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهاتفية مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التي تناولت تطورات الأوضاع في السودان، والتأكيد على أهمية التوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني.وسلطت صحف الأحد الضوء على الدعوات العربية والدولية ‫للتهدئة وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، وإغلاق مداخل البلدة القديمة في القدس.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن نجاة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من حادث انفجار قنبلة وإجلائه من موقع الحادث في مقاطعة "واكاياما" غرب البلاد‪.‬م.ك //انتهى//11:02ت م0031