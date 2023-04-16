الجزائر 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالأوضاع المتوترة في السودان، مبرزة دعوة الجزائر بصفتها الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وقف الاقتتال وتغليب صوت الحكمة والحوار بين طرفي النزاع، إعلاءً للمصلحة العليا في السودان.وتناولت تطورات الملف الليبي، مشيرةً إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، في ختام تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا، ضرورة تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل إلى سلام مستدام في ليبيا.وعرجت على إعلان رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال مسعود عن جاهزية الحكومة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 13 مايو المقبل في أفضل الظروف.وتطرقت صحف الأحد إلى إقرار المجلس الدستوري في فرنسا قانون التقاعد الجديد.// انتهى //11:46ت م0032