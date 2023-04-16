إسلام آباد 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور، إثر تعرض سيارته لحادث مروري في إسلام آباد الليلة الماضية.واهتمت بالمباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في أفغانستان أمير خان متقي، والتي تناولت بحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى إعلان باكستان بأنها تراقب عن كثب تطورات الوضع الأمني في السودان، وأنها على تواصل مع مواطنها في الخرطوم لضمان سلامتهم.وأشارت إلى مواصلة الأمن الباكستاني عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد وخاصة في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي للقضاء على الإرهاب الداخلي.وعرجت صحف الأحد على متفرقات منها تطورات الأحداث الجارية في السودان، واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى المبارك.// انتهى //12:03ت م0034