بكين 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً اصطناعياً للأرصاد الجوية .وذكرت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، أن القمر (فنغيون-3جي) أُطلق من مقاطعة قانسو شمال غرب البلاد في الساعة 9:36 صباحاً بالتوقيت المحلي (0136 بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي دخل في مداره المحدد.وأضافت أن القمر الاصطناعي سيقدم خدمات للتنبؤ بالطقس، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة الإيكولوجية، مشيرة إلى أن هذه هي المهمة الـ471 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".// انتهى //12:14ت م0035