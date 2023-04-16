لندن 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتحذير الرئيس التنفيذي للجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة "CCC" وأن الغياب الطويل للحكومة المفوضة في إقليم أيرلندا الشمالية يهدد قدرة البلاد على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية المنصوص عليها في قانون المناخ.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية بعد اندلاع مواجهات عسكرية عنيفة أمس بين قوات الجيش والدعم السريع، ناقلة مناشدة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بين الطرفين وحل القضايا محل الخلافات على طاولة الحوار.ورصدت صحف لندن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، وإغلاق مداخل البلدة القديمة في القدس.وتناولت صحف الأحد توجيه وزارة العدل الأمريكية تهماً لـ 28 من أعضاء عصابة مكسيكية، وذلك ضمن تحقيقات واسعة بشأن الاتجار بمادة "الفنتانيل" الخطرة.// انتهى //12:14ت م0036