الخرطوم 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسدعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى ضبط النفس واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.وطالبت في بيان اليوم، باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين وفقدان الأرواح، مع ضمان الوصول السريع والآمن لسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي، مناشدة باتخاذ جميع التدابير لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.// انتهى //12:15ت م0037