الباحة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة جميع الاستعدادات لتهيئة "433" جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع.ونبّهت الإدارة في بيان لها بالحضور مبكراً والالتزام بالتعليمات المرورية؛ تسهيلاً لانسيابية الحركة للجميع .//انتهى//13:03ت م0043