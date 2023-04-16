عام / الشؤون الإسلامية بالباحة تُجهز 433 جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
الأحد 1444/9/25 هـ الموافق 2023/04/16 م واس
الباحة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة جميع الاستعدادات لتهيئة "433" جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع.
ونبّهت الإدارة في بيان لها بالحضور مبكراً والالتزام بالتعليمات المرورية؛ تسهيلاً لانسيابية الحركة للجميع .
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13:03ت م
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