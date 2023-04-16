بغداد 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد مع نائبي رئيس مجلس النوّاب محسن المندلاوي، وشاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، ونوّاب رئيس الوزراء وزراء الخارجية والنفط والتخطيط، وذلك لتحديد مواطن القوّة والإسناد في فقرات الموازنة وإقرارها بجلسة البرلمان المخصصة لها اليوم الأحد.وتناولت بيان وزارة الخارجية العراقية التي عبرت فيه عن قلقها من تطورات الأحداث في السودان وإعلانها متابعة أوضاع المواطنين العراقييّن المقيمين في السودان، في ظل التطورات الأمنيَّة الجارية هناك، مشيرة إلى الدعوات الدولية والعربية، ومنها دعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي الرامية لوقف القتال في السودان وإدانته، ودعوة جميع الأطراف للحوار ووقف العنف فوراً.وتابعت صحف الأحد تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزةً إصابة فلسطيني بجروح بمدينة بيت لحم جراء اعتداء مستوطنين عليه، واعتقال قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، مفيدة بمواصلة قوات الاحتلال حصارها لمنطقة الأغوار لليوم السابع على التوالي مما يهدد بأزمة إنسانية واقتصادية هناك.ونقلت صحف بغداد ترحيب البرلمان العربي بإطلاق عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وعرجت صحف العراق على لقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره السوري فيصل المقداد الذي يقوم بنقل رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تتمحور حول تطوير العلاقات بين البلدين.// انتهى //13:16ت م0044