بروكسل 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، مكالمةً هاتفيةً مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي.ونقاش الجانبان وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، أولويات رئاسة اليابان لمجموعة السبع واستعرضا قضايا السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:36ت م0046