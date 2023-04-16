تونس 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ما تعيشه تونس من مستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية في ضوء تواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة تونس على الخروج من أزمتها الحالية.وتابعت الأحداث في السودان في ضوء الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في عدد من المناطق في السودان.وتطرقت صحف الأحد إلى إعراب الصين والبرازيل عن تأييدهما لمسألة مناقشة توسيع نطاق عضوية تجمع "بريكس"، وذلك في البيان المشترك الصادر عن مباحثات جمعت الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مع نظيره الصينى شي جين بينج فى بكين ، حيث أكد الجانبان الحاجة إلى توضيح المبادئ الاسترشادية والأعراف والمعايير والإجراءات الخاصة بعملية توسيع تجمع "بريكس"، على أساس قاعدة التشاور الواسع والإجماع.وعرجت صحف تونس على مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لتقديم العون العاجل لإنقاذ ملايين الصوماليين من الأزمة الغذائية الطاحنة التي تمر بها بلادهم، بسبب أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 4 عقود وسط فجوة تمويلية قدرت بأكثر من 90 بالمئة.// انتهى //13:53ت م0048