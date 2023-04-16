إسلام آباد 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واستمكّن الجيش الباكستاني من القضاء على ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذها في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن العملية التي تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية، أسفرت أيضًا عن مقتل جنديين اثنين خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، مضيفًا أنّ قوات الجيش صادرت من حوزة الإرهابيين كمية الأسلحة والمتفجرات تشمل قذائف هاون.// انتهى //14:55ت م0054