سياسي / الجيش الباكستاني يقضي على ثمانية إرهابيين
الأحد 1444/9/25 هـ الموافق 2023/04/16 م واس
إسلام آباد 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس
تمكّن الجيش الباكستاني من القضاء على ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذها في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن العملية التي تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية، أسفرت أيضًا عن مقتل جنديين اثنين خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، مضيفًا أنّ قوات الجيش صادرت من حوزة الإرهابيين كمية الأسلحة والمتفجرات تشمل قذائف هاون.
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