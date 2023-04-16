مسقط 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم على انخفاض بنسبة 1.07 في المئة، ما يعادل 51.5 نقطة، ليصل عند مستوى 4759.69 نقطة.وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و360 ألفًا و968 ريالًا ُعمانيًّا مرتفعة بنسبة 262.4 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و203 آلاف و333 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.163 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.78 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:55ت م0055