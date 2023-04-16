الخرطوم 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسدعت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" الموقعة على الاتفاق الإطاري قيادة القوات المسلحة السودانية، وقيادة قوات الدعم السريع، إلى تحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فوراً والعودة لطاولات التفاوض.وقالت الحرية والتغيير في بيان لها اليوم، إن القضايا العالقة لا يمكن حلها حرباً والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلماً عبر الحلول السياسية.// انتهى //14:59ت م0056