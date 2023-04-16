الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوقّعت مؤسسة حفظ النعمة الأهلية ونادي الاتحاد السعودي اتفاقية تعاون مشتركة، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز التعاون بين الطرفين، ضمن البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر.ومثّل مؤسسة حفظ النعمة الأهلية في هذه الاتفاقية التي احتضنتها الرياض، مساء أمس، الأمين العام للمؤسسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثّل نادي الاتحاد الرئيس التنفيذي للنادي عبدالوهاب أحمد عابد.وتأتي الاتفاقية في إطار تمكين دور القطاع الثالث لقيادة قطاع حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي بالمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات، وذلك عبر استحداث برامج ومبادرات مشتركة، وبناء مشاريع مستقبلية نوعية.وأكد الأمين العام لمؤسسة حفظ النعمة أهمية هذه الخطوات وبناء الشراكات في ملف يعدّ غايةً في الأهمية، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقدمه نادي الاتحاد في جانب المسؤولية المجتمعية، والانعكاس الإيجابي لمثل هذه الاتفاقيات على شريحة كبيرة من المجتمع.// انتهى //15:07ت م0057