القاهرة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في السودان، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.وطالب الرئيسان بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، داعيين الأطراف كافة بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.// انتهى //15:11ت م0058