إسلام آباد 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واساتفقت باكستان والبرتغال على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والزراعة وإدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد البحري والتقنية.جاء ذلك خلال الجولة الثالثة للمشاورات السياسية الثنائية بين البلدين، والتي انعقدت على مستوى وفدي البلدين في لشبونة.وأوضح بيان صدر اليوم في إسلام آباد أن الجانبين استعرضا كذلك العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:17ت م0059