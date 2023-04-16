جيزان 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات ابو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الـ8 مساء.// انتهى //15:19ت م0060