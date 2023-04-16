عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الأحد 1444/9/25 هـ الموافق 2023/04/16 م واس
جيزان 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على محافظات ابو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الـ8 مساء.
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15:19ت م
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