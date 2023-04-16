الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسبدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل خططها الميدانية والتوعوية ضمن أعمالها لإجازة عيد الفطر المبارك.وتعتمد خطط عمل الرئاسة العامة على جانبين ميداني وتوعوي تنفذ من خلال جميع فروعها بمناطق المملكة. وتشمل تغطية العمل في الميادين العامة التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار، كالأسواق والمجمعات التجارية، والمتنزهات والحدائق العامة وميادين احتفالات العيد وغيرها.كما تتضمن خطط الرئاسة العامة , التوعية عبر وسائل التواصل الحديثة، من شاشات إلكترونية وأجهزة العرض المرئية.// انتهى //15:22ت م0062