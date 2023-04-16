الطائف 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسهيأت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع أكثر من 200 متنفس عام لاستقبال الزوار من أهالي الطائف وخارجها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، شملت الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.وأنجزت الفرق الميدانية أكثر من 3000 مهمة عمل لصيانة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارة وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة والمماشي الرياضية وشبكات الري وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية والجلسات العائلية والمظلات ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل إضافة لمضاعفة فرق العمل والصيانة وفرق الطوارئ.كما عملت الفرق على زيادة مساحة المسطحات الخضراء إلى جانب الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب حيث يمكن للعابرين الاستمتاع بها.وكان أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي قد وجه بدعم المتنزهات البرية في جنوب وشمال الطائف والمواقع السياحية في الشفا والهدا وتوفير الخدمات بها من حاويات للنفايات وفرق للنظافة للتسهيل على الزوار خلال الإجازة ومواكبة الإقبال المتوقع من الأهالي والزوار من خارج المدينة، كما شدد على ضرورة المعالجة الفورية للتشوهات البصرية والقضاء عليها وتحسين المشهد الحضري في هذه المواقع بما يحقق سلامة وراحة الزوار يذكر أن وكالة الاستثمار نفذت العديد من الجولات الميدانية على الحدائق المستثمرة للتأكد من تطبيق المستثمرين للتعليمات البلدية وتحقيق معايير السلامة الشاملة وسلامة ألعاب الأطفال وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة وإلزامهم بتكثيف فرق العمل والنظافة والمعالجة الفورية للملاحظات.وقد خصصت الأمانة فرقًا ميدانية مدعومة بالآليات لأعمال الرقابة البلدية على البسطات العشوائية والمحال التجارية وفرق للنظافة وأخرى للصيانة تعمل على متابعة المواقع ذات الارتياد العالي والمتنزهات والحدائق ومعالجة الملاحظات بشكل فوري لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.// انتهى //15:25ت م0063