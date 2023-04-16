القاهرة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وذلك بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.وشارك في الاجتماع نائب المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية فهد بن خالد الخمعلي.ويبحث الاجتماع تطورات الوضع في السودان، والتشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى السودان في أسرع وقت.// انتهى //15:32ت م0065