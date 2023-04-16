الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسسحبت اليوم في مقر الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة الرياض، قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً عربياً.وأسفرت نتائج القرعة عن ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربع منتخبات على النحو التالي: المجموعة الأولى، وضمت منتخبات السعودية، وموريتانيا، والمغرب، ولبنان، وجاء في المجموعة الثانية، منتخبات عمان، وفلسطين، والسودان، ومصر، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات، الإمارات، وليبيا، والكويت، وجزر القمر.يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في جمهورية مصر العربية عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفاً منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، وحققها المنتخب السعودي ، وجاء منتخب الإمارات في الوصافة، ومن ثم أقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجدداً في مصر، ونال لقبها المنتخب المصري وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.// انتهى //16:04ت م0067