دكار 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بالسنغال، مائدة إفطار للصائمين في مركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية بالعاصمة دكار.ويأتي ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم؛ تماشياً مع دعم وتوجيهات القيادة.وقدم منسوبو مركز دار الأيتام لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية الشكر والعرفان لقيادة المملكة لما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في دول العالم كافة خلال شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه، وأن يديم الأمن والأمان.// انتهى //16:18ت م0069