مكة المكرمة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واستشهد أسواق ومحلات الحلويات والمكسرات بالعاصمة المقدسة خلال هذه الأيام في أواخر شهر رمضان المبارك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك , حركة نشطة لشراء حلويات العيد المتنوعة التي تُعدّ من مظاهر الفرح لدى أهالي المنطقة.وشهدت المحلات التجارية ومحلات بيع الحلويات بالعاصمة المقدسة استعدادات من خلال تقديم أصناف وطرق العرض المتميزة تجذب الزبائن لشراء الحلويات لاقتناء الحلويات وحرصت على توفير أغلب الأنواع لتتناسب مع مختلف الرغبات والأذواق , ويفضل بعض المتسوقين اقتناء الآنية المخصصة لتقديم الحلوى للمعايدين انواع الشكولاتة حيث تتراوح أسعارها من 150ريالا إلى 300 ريال .ورصدت عدسة "واس" حركة المتسوقين في الأسواق والمراكز التجارية للوقوف على الإقبال على شراء الحلويات التي تخص الكبار والصغار والتعرف على أنواعها وطرق تقديمها وصناعتها حيث يتمسك أهالي العاصمة المقدسة بتلك العادات والتقاليد المتأصلة في ذلك الأمروتتنافس محلات بيع الحلويات والمكسرات والبسطات في المراكز والأسواق من خلال طرق عرض بضائعهم كما تحرص على توفير أغلب الأنواع الحلويات بأسعار متفاوتة مناسبة للجميعوأوضح البائع خالد فيومي أن حركة المبيعات في موسم عيد الفطر ممتازة وأن الكثير من أهالي العاصمة المقدسة يفضلون الحلويات الحجازية القديمة / كحلاوة اللدو واللبنية والهريسة والنارجين والحلقوم بأنواعها والمعمول والغريبة واللوزية والحلويات المختلفة والتي تتميز بالتنوع والمذاق الخاص لافتا إلى أن الأيام هذه يفضلون جميع الحلويات.من جانبه أفاد صاحب إحدى البسطات لبيع حلويات العيد أحمد السليماني أن مبيعات الشكولاتة ارتفعت هذه الأيام بأكثر من الضعف واغلب المتسوقين يفضلون الحلويات بنكهات الفواكه كالبرتقال والليمون والتفاح والفراولة والتوت و بطعم العسل و التوفي واللوزية التي تتراوح أسعارها من 25 ريال الي 50 ريال , لافتا إلى أن أنواع الحلويات المعروضة والأكثر إقبالاً من المتسوقين جميع انواع الشكولاتة , مشيرا إلى أن أسعارها تتراوح ما بين 150ريالا إلى 300 ريال , ونسبة مبيعات الحلويات ترتفع في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل .فيما أكد أحمد بخش حرصه على شراء الحلويات والمكسرات والشكولاتة في وقت مبكر لتجنب الزحمة في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل .// انتهى //16:50ت م0073