أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، تهيئة وتجهيز (1280) جامعاً و(442) مصلى مكشوفاً في محافظات ومراكز المنطقة؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.وأوضح مدير الفرع الشيخ أحمد الخيري، أن جميع الجوامع والمصليات بالمنطقة جُهزت بكافة أعمال النظافة والتشغيل والصيانة لاستقبال المصلين، مشيرًا إلى أن مصليات العيد تحتوي على مواقع مخصصة للنساء، إضافة لمصليات النساء في الجوامع.// انتهى //16:51ت م0074