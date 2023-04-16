مكة المكرمة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة "خدمة الزائر الصغير" أساور معصم اليد الذكية للأطفال المعتمرين وزائري بيت الله الحرام التي تحتوي على معلومات متكاملة عن ذوي الطفل وذلك ضمن برنامج " أطفالكم معنا بأمان ".وأوضح مدير إدارة خدمة الزائر الصغير فهد الحتيرشي أن الأساور يتم توزيعها على المداخل الرئيسية للمسجد الحرام لحمايتهم من الضياع أثناء الازدحام , مشيرا أن ذلك يأتي تحت شعار " من الوصول إلى الحصول " لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل في إثراء تجربة ضيف الرحمن من خلال الخدمات المقدمة لهم ومواكبة التقنية والذكاء الاصطناعي في تقديم تلك الخدمات.// انتهى //16:51ت م0075