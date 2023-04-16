الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسقدمت وزارة الثقافة بالتعاون مع شركة سناب شات الرائدة في مجال تقنيات الواقع المعزز، دورات تدريبية لتطوير قدرات المواهب السعودية في مجال تقنيات الواقع المعزز، بما يسهم في الاستفادة من التقنية في دعم وتطوير بيئات الأعمال، وذلك ضمن أهداف مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2022 لتوفير تجارب تقنية الواقع المعزز لتمكين المصممين الإبداعيين.وقدمت الدورة الأولى مديرة الإستراتيجيات الإبداعية والعلامة التجارية في سناب شات سنا فطاني، لتُعرف المشاركين بتقنيات الواقع المعزز وتطبيقاته المتعددة، شارحةً خلالها الفروقات بين التطبيقات المتعددة، والاختلافات بين تقنية الواقع المعزز المعروفة بـ (AR) عن غيرها، وعددت أهمية الواقع المعزز في جوانب الحياة المختلفة للمتعاملين معه. وأما الدورة التقنية الثانية التي قدمها ذا آر لاب (The AR Lab) - أحد شركاء سناب شات - فسلّطت الضوء على تطبيقات استديو عدسات السناب (Snap Lens Studio)، ومميزاته المجانية الذي يُمكّن المستخدمين من إنشاء تجارب واقع معزز خاصة بهم، إلى جانب تعليمهم عدة مهارات؛ ومن بينها كيفية بناء وتصميم العدسات، والتعرف على مختلف المشاريع والجوانب التقنية الممكنة، وسهولة استخدام البرنامج، وصولاً إلى ابتكار مجموعة من تجارب الواقع المعزز الخاصة في نهاية الورشة.وتأتي هذه الدورات التدريبية ضمن جهود وزارة الثقافة في رفع مهارات الشباب بما يتوافق مع موقع المملكة كمركزٍ إقليمي للمواهب الإبداعية والابتكار في المنطقة وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030 المشجعة على تعزيز ثقافة التقنية والابتكار، حيث سيعزز التعاون بين الوزارة وشركة سناب شات هذا التوجه عبر ريادتها في تكنولوجيا الواقع المعزز، والتي تُمكن الشباب السعوديين الموهوبين من مهارات الواقع المعزز وطرق استخدامها، إلى جانب آلية استخدامها في مجالات الأعمال المختلفة.يذكر أن التعاون القائم بين وزارة الثقافة وسناب شات يركز على أهمية التكنولوجيا وتقنية الواقع المعزز، ودورها المهم في تمكين الشباب والمبدعين من المساهمة في قطاع الصناعات الإبداعية عالميًا، وذلك من خلال ورش العمل المقامة بين الجانبين.// انتهى //16:54ت م0077