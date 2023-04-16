بيروت 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 174 طنًا و 395 كيلو غراما من السلال الغذائية للّاجئين السوريين والفلسطينيين في طرابلس، والبقاع الغربي، والبقاع الأوسط، وإقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 - 2023م.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.// انتهى //17:37ت م0086